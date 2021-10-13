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"تعليم ينبع" تعتمد الأسماء المرشحة لجائزة حمدان بن راشد في دورتها الـ24

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"تعليم ينبع" تعتمد الأسماء المرشحة لجائزة حمدان بن راشد في دورتها الـ24 "تعليم ينبع" تعتمد الأسماء المرشحة لجائزة حمدان بن راشد في دورتها الـ24
تهدف إلى نشر ثقافة التميز وفقاً للوائح والتعليمات وآليات التوثيق الإلكتروني

اعتمد مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي الأسماء المرشحة من الإدارة، للمرحلة الثانية من جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها الـ24.

وهنأ مدير التعليم المرشحين للجائزة، حيث ترشح من "تعليم ينبع" قائدة الثانوية الخامسة فاطمة محمد سعيد الرفاعي وقائدة الثانوية الثامنة بينبع البحر تغريد بنت حامد الحربي، وقائد ابتدائية الإمام النووي أحمد بن محمد أحمد عيسى عن فئة المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، والمعلمة تغريد مسعود عبدالرحيم باجنيد من الثانوية الخامسة عن فئة المعلمة المتميزة والطالبة جود وليد مهنا باهويني من الثانوية الثانية بينبع الصناعية عن فئة الطالبة المتميزة.

وقالت منسقة الجائزة بتعليم ينبع فطيمة حامد الرفاعي: جائزة حمدان بن راشد تهدف إلى نشر ثقافة التميز، وذلك وفقاً للوائح والتعليمات وآليات التوثيق الإلكتروني.

وأشادت بجهود جميع اللجان وفريق العمل في الميدان التعليمي على مستوى الإدارة والجهود المتميزة من قبل المدارس المشاركة، متمنيةً لهن التوفيق بالمراحل المقبلة من الجائزة، والحصول على مستويات متقدمة.

من الجدير ذكره أن الجائزة التي انطلقت عام 1998، تستهدف التميز التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين، والارتقاء بالأداء التعليمي في كافة مراحله وقطاعاته، والتشجيع على التميز وتعزيز الاتجاهات الفاعلة لدى جميع منسوبي التعليم في فروع الطالب المتميز في المرحلة الثانوية، المعلم المتميز، المعلم فائق التميز، المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة، البحث التربوي المتميز على مستوى الوطن العربي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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