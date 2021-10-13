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بسبب الخلاف على مخبز.. إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بالقناطر الخيرية

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بسبب الخلاف على مخبز.. إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بالقناطر الخيرية بسبب الخلاف على مخبز.. إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بالقناطر الخيرية

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أصيب صاحب مخبز بطلق نارى في مشاجرة مع آخرين بقرية أجهور الصغرى دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بسبب قيام المصاب بمحاولة فتح مخبز بالقرية فاعترضه الطرف الآخر لقيامه بممارسة نفس النشاط بالقرية ومنعه من افتتاح المخبز وتم نقل المصاب إلى المستشفى وألقى القبض على أحد المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وضبط وإحضار آخرين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية إشارة من المستشفى بوصول «س. ح» صاحب مخبز مصاب بطلق نارى وحالته مستقرة وبسؤاله أفاد بقيام عدد من الأشخاص بقرية أجهور الصغرى بإطلاق الرصاص عليه بسبب قيامه بفتح مخبز بالقرية.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية فانتقلت أجهزة الأمن وتبين أن سبب المشاجرة وإطلاق الرصاص وجود خلافات بين المجني عليه و«ف. س» وذويه لقيام المجني عليه بالشروع في افتتاح مخبز بقرية أجهور الصغرى بمركز القناطر الخيرية محل إقامة المتهمين الذين يمارسون نفس النشاط ما دفعهم لمطالبته بعدم افتتاح المخبز الذي يتعارض مع مصالحهم إلا أنه رفض فقاموا بالتشاجر معه.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد المتهمين ويدعى «خ. س» والسلاح المستخدم في الواقعة، فيما طلبت النيابة ضبط وإحضار باقي المتهمين وتولت التحقيق.

المصرى اليوم

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