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النيابة تعاين حريق مهرجان الجونة وندب خبراء المعمل الحنائي لبيان أسباب الحادث

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النيابة تعاين حريق مهرجان الجونة وندب خبراء المعمل الحنائي لبيان أسباب الحادث النيابة تعاين حريق مهرجان الجونة وندب خبراء المعمل الحنائي لبيان أسباب الحادث

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قررت نيابة الغردقة برئاسة المستشار محمد غالب رئيس النيابة باشراف المستشار علاء فرج المحامي العام ندب خبراء المعمل الجنائي لبيان سبب حريق منطقة الاحتفالات لمهرجان الجونة السينمائي وطلب تحريات المباحث حول الحربق.

وانتقل 5 أعضاء من فريق النيابة العامة لمعاينة الحريق والتعرف على ملابساته.

فيما أكد الدكتور تامر مرعيروكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إصابة ١٤ مواطناً باختناقات إثر نشوب حريق محدود بإحدى القاعات المخصصة لمهرجان الجونة السينمائي، بمدينة الغردقة، وأنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحريق، لافتًا إلى نقل ٨ حالات إلى مستشفى الجونة وهي الأقرب لموقع الحادث.

وتابع وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم جميع سبل الرعاية الطبية لهم، فيما قدمت الفرق الإسعافية والعيادات المتنقلة تقديم الخدمة الطبية لـ ٦ حالات بموقع الحريق، كانوا يعانون من اختناقات وإغماءات، فيما انتقل اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر إلى موقع الحريق يرافقه قيادات المباحث.

المصرى اليوم

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