محافظ كفر الشيخ يتفقد بعض مشروعات المبادرة الرئاسية

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائبه، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، عددًا من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمطوبس، منها مشروع تحسين خدمة مياه الشرب ببنى بكار بطول 23.35 بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 8 ملايين جنيه.

جاء ذلك بحضور محمد رأفت، معاون محافظ، وياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ومحمد الصمودي، عضو مجلس النواب، وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية.

واستمع محافظ كفر الشيخ لأهالي قرى مركز مطوبس معبرين عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بالقرى، ولولا توجيهات الرئيس والمبادرة التي أطلقها لن نرى أي تطوير أو دخول الصرف الصحي بالقرى.

كما تفقد المحافظ، مشروع الصرف الصحي بالعظمة، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 41مليون جنيه، وجارى العمل بشبكة الانحدار، وتفقد أعمال تأهيل وتبطين ترعة ديل الغنايم، وتدبيش ووضع الطبقة الخرسانية، بمركز مطوبس، بطول 6م2، بالتعاون مع صرف غرب كفر الشيخ، بتكلفة 72 مليون جنيه، وجارى أعمال تدبيش ووضع الطبقة الخرسانية.

كما تفقد أعمال تأهيل وتبطين ترعة الماكينة بطول 1.900كم، تحت إشراف ري غرب كفر الشيخ، بتكلفة 72مليون جنيه، وجارى أعمال تدبيش ووضع الطبقة الخرسانية، وتفقد اعمال احلال وتجديد كوبرى الهكس، تحت إشراف الإدارة العامة لصرف غرب كفر الشيخ، بتكلفة 3 مليون جنيه، وجارى تسليح بلاطة الكوبرى.

كما تفقد مشروع توسعات محطة مياه الشرب الشمالية، بالجزيرة الخضراء، تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 36مليون جنيه، وجارى أعمال الخوازيق وتم عمل 96 خازوق من إجمالي 136خازوق وجارى أعمال تكسير البلاطات وعزل الاسطح.

كما تفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعي بالجزيرة الخضراء، تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الاوسط، بتكلفة 3ملايين، وتم الانتهاء من أعمدة الدور الأرضي وجارى نجارة السقف، وتفقد مشروع إنشاء المجمع الخدمي بالجزيرة الخضراء، تحت إشراف جهاز تعمير الساحلي الشمالي الاوسط، بتكلفة 9 ملايين جنيه، وتم الانتهاء من حدادة ونجارة هامات الخوازيق وجارى صب القواعد.

كما تفقد أعمال إنشاء مركز شباب خان الجنى، تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الاوسط، بتكلفة 6 ملايين جنيه، وتم الانتهاء من أعمدة الدور الأرضي وجارى نجارة بلاطة السقف.

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ