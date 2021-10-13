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الصحة: اجراءات للحد من الدخول لمستشفيات الوزارة دون إظهار ما يفيد تلقي اللقاح

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الصحة: اجراءات للحد من الدخول لمستشفيات الوزارة دون إظهار ما يفيد تلقي اللقاح الصحة: اجراءات للحد من الدخول لمستشفيات الوزارة دون إظهار ما يفيد تلقي اللقاح

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قال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن هناك خطة للتوسع في مراكز تلقى اللقاحات لتشمل جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، بحيث يصل عددها إلى 2002 مركز، مع اتباع اجراءات تحد من دخول المرضى إلى المستشفيات أو أي هيئة تابعة لوزارة الصحة دون اظهار ما يفيد بتلقي اللقاح أو التوجيه بتلقي اللقاح، ووضع آلية لحث أولياء الأمور على تلقى اللقاح حفاظاً على صحة الأطفال بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن إجمالي الجرعات المُقدمة للمواطنين بلغ 23،376,990 جرعة، تتوزع كالاتي: 15,132,679 للجرعة الأولى، و8,244,311 للجرعة الثانية، مشيرة إلى أن عدد من تلقوا التطعيم من الجهاز الإداري للدولة اعتبارا من 22 أغسطس الماضي، حتى الآن، بلغ نحو 3.3 مليون شخص، كما تم تطعيم 1.2 مليون شخص ينتمي لمنظومة التعليم العالي، ونحو مليون شخص ينتمي لمنظومة التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في التطعيم لهذه الفئات المستهدفة للحفاظ على العملية التعليمية بكافة مراحلها، موضحة أن العدد المتبقي المسجل لتلقي اللقاح حالياً حوالي مليون و200 ألف وجار العمل على الانتهاء منه في خلال أسبوع.

كما تطرقت وزيرة الصحة إلى موقف توفير لقاح ، من خلال التعاقد والتوريد، مشيرة إلى أنه تم توفير نحو 60.5 مليون جرعة من لقاحات: استرازينيكا، وساينوفاك، وساينوفارم، وسبوتنك، وجونسون، وفايزر.

المصرى اليوم

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