أخبار عاجلة

إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل) -
أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز -
دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق -
دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر -
دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«سياحة النواب»: المشاركة المصرية في قمة «فيشجراد» للمرة الثانية لتأكيد لفاعليتها

Print
«سياحة النواب»: المشاركة المصرية في قمة «فيشجراد» للمرة الثانية لتأكيد لفاعليتها «سياحة النواب»: المشاركة المصرية في قمة «فيشجراد» للمرة الثانية لتأكيد لفاعليتها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت لجنة السياحة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمام القمة دول «فيشجراد» تناولت مجموعة من القضايا والموضوعات الهامة، أوضح خلالها لدول الغربي مفهوم ورؤية لحقوق الإنسان، وأنه على الغرب أن يكون منصفا في نظرته لحقوق الإنسان، وكذلك فيما يخص قضية اللاجئين، التي قال الرئيس أن مصر لا توجد بها معسكرات للاجئين مثل باقي الدول.

وأضافت اللجنة في بيان أصدرته اليوم، أن الرئيس نجح في شرح الجهود المصرية في مسألة حقوق الإنسان، من قوانين ومبادرات واتفاقات ثنائية، ومن أهمها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الخارجية، ومشروع حياة كريمة باعتباره نقلة نوعية كبيرة في حياة المواطن المصرى وتحسين أوضاع القرى والنجوع وريف مصر في مختلف مجالات الحياة.

وتضم قمة «فيشجراد» أربع دول، هي المجر وسلوفاكيا والتشيك وبولندا، وتشارك فيه مصر للمرة الثانية، وهو ما اعتبرته اللجنة تأكيد على مكانة مصر ودورها المحورى إقليمياً وعالمياً، وفاعليتها في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق معدلات نمو إيجابية في الوقت نفسه.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل)

إعلان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في حفل إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي 2020 (تفاصيل)

"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية

"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية

«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر

«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر

بسبب خلافات مالية مع الشركة التي يعمل بها.. مصري في الكويت يحاول الانتحار

بسبب خلافات مالية مع الشركة التي يعمل بها.. مصري في الكويت يحاول الانتحار