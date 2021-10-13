«سياحة النواب»: المشاركة المصرية في قمة «فيشجراد» للمرة الثانية لتأكيد لفاعليتها

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قالت لجنة السياحة بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمام القمة دول «فيشجراد» تناولت مجموعة من القضايا والموضوعات الهامة، أوضح خلالها لدول الغربي مفهوم ورؤية مصر لحقوق الإنسان، وأنه على الغرب أن يكون منصفا في نظرته لحقوق الإنسان، وكذلك فيما يخص قضية اللاجئين، التي قال الرئيس أن مصر لا توجد بها معسكرات للاجئين مثل باقي الدول.

وأضافت اللجنة في بيان أصدرته اليوم، أن الرئيس نجح في شرح الجهود المصرية في مسألة حقوق الإنسان، من قوانين ومبادرات واتفاقات ثنائية، ومن أهمها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الخارجية، ومشروع حياة كريمة باعتباره نقلة نوعية كبيرة في حياة المواطن المصرى وتحسين أوضاع القرى والنجوع وريف مصر في مختلف مجالات الحياة.

وتضم قمة «فيشجراد» أربع دول، هي المجر وسلوفاكيا والتشيك وبولندا، وتشارك فيه مصر للمرة الثانية، وهو ما اعتبرته اللجنة تأكيد على مكانة مصر ودورها المحورى إقليمياً وعالمياً، وفاعليتها في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق معدلات نمو إيجابية في الوقت نفسه.