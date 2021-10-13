ندوة حول أضرار التدخين في مركز شباب ببئر العبد

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نفذت مديرية الصحة بشمال سيناء، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، ندوة في مركز شباب أم عقبة بمركز بئر العبد، حول أضرار التدخين وطرق مكافحته، تحت رعاية كلا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكدت الندوة أن التدخين سبب رئيسي لسرطانات الرئة والعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية وانه يدمر الصحة ويؤدي إلى الشيخوخة المبكرة والوفاة وأن معظم الجلطات والذبحات الصدرية سببها الرئيس التدخين، حيث أن السيجارة بها 300 مادة سامة.

وأشارت الندوة إلى أن التدخين يؤدي إلى التهابات الشفاه والحنجرة والتهابات الرئة وعسر الهضم، فضلًا عن الأمراض الأخرى التي يسببها التدخين.