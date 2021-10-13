رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية يزور مقر هيئة المواد النووية لتعزيز التعاون المشترك

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قام الدكتور محمد شكر ندا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، بتلبية دعوة مقدمة من الدكتور حامد إبراهيم ميرة رئيس هيئة المواد النووية لزيارة مقرها بالقاهرة وذلك في إطار الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك وتعزيز التعاون القائم وبحث التنسيق المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء الدكتور جهاد إبراهيم نائب رئيس هيئة المواد النووية وعدد من السادة العاملين بالهيئة.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الهيئة عن سعادته بزيارة الدكتور ندا، مشيرًا إلى دور جامعة بنى سويف التكنولوجية في النهوض بالتعليم التكنولوجي وتقديم خريجين مؤهلين قادرين على استيعاب التكنولوجيات الحديثة وتطورها بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجى.

وأكد رئيس الجامعة أن هيئة المواد النووية تعتبر واحدة من بيوت الخبرة الوطنية مشيرًا إلى التعاون مع الهيئة في مجالات البحث العلمى والاستفادة من الإمكانيات المعملية المتاحة بالهيئة وفتح مجال لتدريب الطلاب والتعاون في مجال البحوث العلمية في المجالات المتعددة للارتقاء بمستوي طلاب الجامعة وتحسين مستوى البيئة والبحث عن مصادر الطاقة، مؤكدًا أن هذه الأمور تزيد من إمكانية توفير حياه أفضل للمواطن وخلق وروح جيدة للعمل وزيادة الإنتاج.

جدير بالذكر أن الجامعة قد نظمت لأول مرة هذا العام تدريبات تطبيقية عملية لطلاب الجامعة بهيئة المواد النووية بالقاهرة وذلك لربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي حيث يأتي التعاون بين جامعة بني سويف التكنولوجية والهيئات والمؤسسات المختلفة للنهوض بالتعليم التكنولوجي، بالإضافة إلى تطوير علاقات الجامعة العلمية والثقافية من أجل تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات.