مدير تعليم المنوفية يتفقد انتظام العملية التعليمية ببعض مدارس إدارة قويسنا

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تفقد هاني عنتر، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، انتظام وانضباط العملية التعليمية ببعض مدارس إدارة قويسنا.

رافقه خلال الجولة جمال أمين، مدير عام الإدارة التعليمية، إذ شملت الجولة متابعة انتظام اليوم الدراسي، بمدرسة الشهيد أحمد صبحي الشعراوي الإعدادية بمصطاي، إذ تفقد عنتر الفصول الدراسية والمعامل والمكتبة المدرسية، واطمئن على نسب الحضور والغياب بين العاملين والطلاب والتزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية تفاديا للإصابة بالعدوى.

كما تفقد «عتنر»، مدرسة اللواء مصطفى الصباحي الإعدادية المشتركة، لمتابعة انتظام وانضباط اليوم الدراسي، إذ شدد على جميع المعلمين بالفصول بتفعيل استراتيجيات التعليم والتعلم والإلتزام بخريطة توزيع المناهج لجميع المراحل التعليمية والأنشطة التعليمية لتحقيق مبدأ العدالة بين الطلاب، موجها بضرورة المتابعة الفنية لجميع المعلمين داخل الفصول.

وخلال جولته، اليوم الأربعاء، شدد «عنتر» على الالتزام بتطبيق الكتاب الدوري الخاص بمنع دخول الدراجات البخارية والمركبات لأفنية المدارس والالتزام التام بتحديد مواعيد دخول أولياء الامور لمقابلة مديري المدارس مع الالتزام بارتداء الكمامة وتفعيل دور المنسق الصحي ومسئول لجنة الأزمات بالمدرسة.