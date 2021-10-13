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أول تعليق من بشرى على حريق مهرجان الجونة السينمائي

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أول تعليق من بشرى على حريق مهرجان الجونة السينمائي أول تعليق من بشرى على حريق مهرجان الجونة السينمائي

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وجهت الفنانة بشرى الشكر لقوات الأمن في البحر الأحمر على جهودها في إخماد الحريق الناشئ في مسرح البلازا مقر افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي كان من المفترض أن يتم افتتاحه غدًا الخميس.

ونشرت بشرى عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، صورة لمكان المهرجان وهو يبدو في حالة جيدة، مؤكدة أنها صورة للمكان بعد تعرضه للحريق، حيث بدا الأمر تحت السيطرة.

وأكدت بشرى خلال منشورها أنه من المهم أن يتم افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة في موعده، كما كان مخططا له من البداية.

كانت قوات الإطفاء المدني قد سيطرت على حريق مسرح البلازا مقر افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الذي كان مقررا عقده مساء الغد، والذي شب قبل قليل.

المصرى اليوم

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