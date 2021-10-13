قبول 110 طالب في منح للدراسة بجامعات «سيناء» و«فاروس» و«حورس»

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أعلنت محافظة شمال سيناء، أسماء الطلاب المقبولين في منح جامعات «سيناء» و«فاروس» و«حورس» من المتفوقين من أبناء المحافظة.

وأكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على قبول عدد 110 طلاب بالجامعات الثلاثة، منهم 77 طالبا وطالبة بصفة احتياطية و33 طالبا وطالبة بصفة احتياطية، موزعين على الكليات المختلفة بالجامعات الثلاثة، وبواقع ،70 طالبا وطالبة بصفة أساسية و31 طالبا وطالبة بصفة احتياطية بجامعة سيناء، 3 طلاب بصفة أساسية وطالبين آخرين بصفة احتياطية بجامعة فاروس، و4 طلاب بصفة أساسية بجامعة حورس.

وأوضح المحافظ أنه بالنسبة لجامعة سيناء تم قبول طالب وطالبة بصفة أساسية وطالبين آخرين بصفة احتياطية للدراسة في كلية العلاج الطبيعى، وقبول 5 طلاب أساسيين و5 طلاب آخرين بصفة احتياطية للدراسة في كلية طب الأسنان.. كما تم قبول 10 طلاب بصفة أساسية و10 طلاب آخرين بصفة احتياطية للدراسة في كلية الصيدلة، وكذا قبول 14 طالبا وطالبة بصفة أساسية للدراسة في كلية الهندسة، وقبول 9 طلاب بصفة أساسية للدراسة في كلية الاعلام، 15 طالبا وطالبة بصفة أساسية و4 طلاب بصفة احتياطية للدراسة في كلية ادارة الأعمال، إلى جانب قبول 15 طالبا وطالبة بصفة أساسية و10 طلاب بصفة احتياطية للدراسة في كلية تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف المحافظ أنه بالنسبة لجامعة فاروس، تم قبول 3 طلاب بصفة أساسية للدراسة في كليات: العلاج الطبيعى والصيدلة وطب الأسنان بواقع طالب واحد بكل كلية، إلى جانب اختيار طالبين بصفة احتياطية للدراسة في كلية طب الأسنان بنفس الجامعة، وبالنسبة لجامعة حورس، تم قبول 4 طلاب بصفة أساسية للدراسة في كليتى: الصيدلة والعلاج الطبيعى بواقع طالبين بكل كلية وبنسبة تخفيض 50 % من المصروفات الدراسية بالجامعة.

وأشار المحافظ إلى قيام لجنة مشكلة لهذا الغرض باختيار المستحقين لكل منحة من المتقدمين طبقا للضوابط الخاصة بها، إذ تم تلقي وفرز الطلبات في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة.