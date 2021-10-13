«المصريين الأحرار»: إيرادات قناة السويس بلغت 3 مليارات دولار في 6 أشهر

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اشادت اللجنة الاقتصادية بحزب «المصريين الأحرار» بقيادة الدكتورة هبة واصل رئيس اللجنة وعضو الهيئة العليا بتصنيف مجلة «فوربس» الأمريكية لقناة السويس لتحتل المرتبة الثانية بقائمة اكبر ١٠ جهات وشركات لوجيستيه في الشرق الأوسط وذلك بعد مجموعة موانئ دبي العالمية ” الاماراتية ” والتي احتلت المركز الأول، علماً بأن ترتيب القناة في السابق كان خارج الـ 10 الأوائل.

وقالت الدكتورة هبة واصل، إن التصنيف يعتمد على عدة أسس أهمها تقييم حجم الشركة من حيث الأصول والإيرادات والقيمة السوقية، وتحديد نسبة حركة التجارة التي مكنتها الشركة وأهميتها الاقتصادية وحساب كمية البضائع المنقولة أو المخزنة.

وأضافت رئيس اللجنة الاقتصادية في تصريحات صادرة عن المركز الإعلامي للحزب، أن القناة تعد إحدى أهم المجاري البحرية في العالم، وأقصر رابط بين الشرق والغرب بسبب موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر، كما يمر حوالي 12٪ من التجارة العالمية عبر قناة السويس كل عام، وتعتبر من أهم مصادر الدخل لمصر. حيث أن إيرادات القناة بلغت 3 مليارات دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، بزيادة قدرها 8.6٪ مقارنة بـ 2.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2020، وخلال النصف الأول من عام 2021، تم إبحار 9763 سفينة عبر القناة.

واستطردت:«أن اختيار ضمن أكبر ١٠ مؤسسات لوجيستيه في الشرق الأوسط يعد تتويجا لجهود هيئة قناة السويس ونجاحها في تخطي العديد من التحديات والأزمات التي واجهتها على مدار العام وأبرزها جائحة فيروس كورونا وأزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة ايفرجرين.

وأشارت إلى أن منطقة قناة السويس تمثل فصلا جديدا في التنمية الاقتصادية وذلك عن طريق تعزيز كافة الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجيستية والصناعية وفقاً لأعلي المعايير العالمية.

واشادت بنجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الخمس سنوات الأولى 2015-2020، بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة في تلبية متطلبات الاستثمار بها .في بناء 7 محطات كهرباء فرعية، ومحطتين لتحلية مياه البحر، و6 وحدات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتأسيس 3 مراكز اتصالات مدعومة بشبكة كابلات ألياف ضوئية، ووحدة تخفيض ضغط للغاز الطبيعي فضلاً عن مشروعات البنية التحتية العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية، في المناطق المحيطة بالمنطقة الاقتصادية، ورفع كفائتها وتهيئتها لتحقيق أهدافها، ومن ضمنها شبكة الطرق والأنفاق الحديثة، مثل تجديد طريق العين السخنة القديم “وادي حجول”، وإنشاء “محور 30 يونيو”، “وطريق القنطره شرق”، وتنفيذ 4 أنفاق عملاقة أسفل الممر الملاحى لقناة السويس.

ولفتت إلى أن المنطقة الاقتصادية نجحت خلال عام جائحة كورونا 2020 في تحقيق أداء ومؤشرات مرتفعة سواء في أعمال الموانئ وكذلك المناطق الصناعية.

واوضحت أن ما شهدته قناة السويس ومشروعاتها من طفرة خلال السنوات القليلة الماضية ،لم يكن ليتحقق لولا الدعم الدائم والمستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرصه الدائم على متابعة المستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بالإضافة إلى مشروعات تطوير المجرى الملاحي والمشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي تتبناها هيئة قناة السويس.