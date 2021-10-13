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إنفانتينو يدافع عن توجه فيفا لتنظيم كل عامين

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إنفانتينو يدافع عن توجه فيفا لتنظيم كأس العالم كل عامين إنفانتينو يدافع عن توجه فيفا لتنظيم كل عامين

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قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، إن تنظيم كل عامين لن ينال من سحر ومكانة البطولة.

وصوت مجلس الفيفا في مايو الماضي، بأغلبية كبيرة لصالح إجراء دراسة جدوى بشأن إمكانية إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة أعوام.

وواجه هذا المقترح معارضة كبيرة من اتحادات كرة قدم وأندية ولاعبين وروابط مشجعين.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي: تم الاتفاق بالفعل على إقامة كأس عالم تتألف من 48 فريقا (اعتبارا من نسخة 2026). لا تزال هناك مشاورات بشأن إقامتها كل أربع سنوات أو كل عامين.

وأضاف: نرغب بالتأكيد في إقامة المزيد من الفعاليات المرموقة سواء كانت كأس العالم أو أي بطولة أخرى ولأنها بطولة ساحرة ربما يكون هذا هو السبب وراء الرغبة في تكرارها كثيرا.

وتابع: مكانة الحدث تعتمد على جودته وليس على المدة التي يتكرر فيها. لدينا مباراة نهائي دوري كرة القدم الأمريكية سنويا وكذلك بطولة ويمبلدون ودوري الأبطال كل عام والكل ينتظرها على أحر من الجمر، كما أعلن إنفانتينو أن الفيفا يتطلع لتوسيع كأس العالم للأندية التي تقام سنويا.

واختتم: نرغب في زيادة قيمة البطولات الوطنية ومسابقات الدوري المحلية. نحتاج للعثور على الصيغة المناسبة بما لا يضر جدول المسابقات والفعاليات الأخرى.

المصرى اليوم

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