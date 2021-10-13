صحة شمال سيناء: ندوات تثقيفية بالمدارس والمعاهد الأزهرية لمواجهة كورونا

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بدأت مديرية الصحة بشمال سيناء في تنفيذ سلسلة ندوات للتوعية بكورونا في المدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة، وذلك تحت عنوان: ماذا تعرف عن فيروس كورونا .

وقال الدكتور حاسم حمدى مدير عام ادارة التثقيف والاعلام الصحى أنه مع بداية العام الدراسى الجديد، وبناء على تكليفات الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة، تم تفعيل بروتوكول التعاون مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية لبدء تنفيذ سلسلة الندوات التثقيفية للتعريف بكورونا، وأهمية اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا وكافة الأمراض المعدية .

وأشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة، في بيان اليوم، إلى انطلاق أولى الندوات التثقيفية بمعهد العبور الاعدادى الأزهرى بالعريش بحضور عبدالغفار فؤاد شعلان مراقب عام الثقافة بادارة العريش الصحية، وأنه سيتم تواصل الندوات التثقيفية بكافة مدارس ومعاهد المحافظة لتوعية الطلاب وتثقيفهم صحيا فيما يتعلق بالفيروسات وكيفية تجنب العدوى وإرشادهم إلى اتباع طرق الوقاية من الأمراض المعدية .

ومن جانبه، أكد عبدالغفار فؤاد شعلان مراقب عام الثقافة بادارة العريش الصحية أن فيروس كورونا مثله كمثل الفيروسات التاجية الأخرى، وأنه ينتقل من شخص لآخر عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس.. كما أن الفيروس يتنشر من خلال الاختلاط المباشر والرزاز المتطاير ولمس أدوات المريض ثم لمس الأنف أو الفم أو العين، ويمكن أن ينتشر أيضاً عبر الأسطح الملوثة مثل مقابض الأبواب، مضيفا أن الوقاية من الفيروسات عامة هي: غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، وتطهير الأسطح التي تتلوث سريعا وتجنب التواصل المباشر مع المصابين وتجنب التعامل المباشر مع الحيوانات، وأكد على أهمية تغطية الفم والأنف بمناديل عند العطس وعدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية لجانب البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين .