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السيطرة على حريق مهرجان الجونة السينمائي (صور)

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السيطرة على حريق مهرجان الجونة السينمائي (صور) السيطرة على حريق مهرجان الجونة السينمائي (صور)

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أعلن مسؤولو الحماية المدنية بالبحر الأحمر، السيطرة على حريق منطقة الاحتفالات بمهرجان الجونة السينمائي، إذ انتهت عمليات التبريد، وبدأ خبراء المعمل الجنائي معاينة منطقة الحريق.

انتقل اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، والقيادات الأمنية لموقع الحريق، لمتابعة الموقف، وتم الدفع بـ١٠ سيارات الإسعاف، وتحرر محضر بالحادث.

قال المهندس نجيب ساويرس، إن مهرجان الجونة السينمائي سينطلق في موعده غدًا الخميس عقب إخماد الحريق الذي نشب هناك منذ قليل.

وفي أول تعليق له، قال ساويرس، عبر حسابه على تويتر: «مركز الاحتفال لمهرجان الجونة سليم وسيتم افتتاح المهرجان في موعده».

اندلع حريق ضخم بالقاعة الرئيسية المخصصة لإقامة مهرجان الجونة السينمائي قبل ساعات من انطلاق المهرجان غدًا .

المصرى اليوم

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