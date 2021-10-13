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بعد الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية.. مطالبة برلمانية بحملات رقابية لضبط الأسعار

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بعد الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية.. مطالبة برلمانية بحملات رقابية لضبط الأسعار بعد الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الغذائية.. مطالبة برلمانية بحملات رقابية لضبط الأسعار

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طالبت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار، بعدما شهدت الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة في السلع الغذائية والأدوات المدرسية، تزامنا مع بداية العام الدراسى، وقالت في بيان لها أن الحكومة لن تسمح للمتاجرين والمتربحين بخلق أزمات تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، والتى تؤثر تأثيرا سلبيا على محدودى الدخل الذين لا يستطيعون مواجهة أعباء الحياة.

وأضافت النائبة أمل سلامة، :«لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، وبيض المائدة، واللحوم المصنعة، رغم استقرار مدخلات الإنتاج، من أعلاف وأدوية بيطرية وغيرها، وبالتالى فهناك فئة محددة تستفيد من تلك الارتفاعات على حساب المواطن البسيط، متسائلة :» لماذا ارتفعت أسعار اللحوم إلى 150 جنيها، والدواجن إلى 40 جنيها، وطبق البيض إلى 60 جنيها«؟ هل يستطيع المواطن البسيط تحمل تلك الأعباء؟.

وشددت النائبة أمل سلامة على وزارة بضرورة فرض رقابة صارمة على المخابز، التي استغلت بداية العام الدراسى، وتوقف عدد كبير منها في الأحياء الشعبية والراقية والمحافظات عن إنتاج رغيف الفينو سعر 50 قرشا، ونقص وزن رغيف الفينو سعر جنيه، كما توقف عدد من المخابز البلدية عن إنتاج رغيف الخبز سعر 50 قرشا، مقابل التوسع في إنتاج الرغيف سعر جنيه، لإجبار المواطنين على شرائه.

وأوضحت النائبة أمل سلامة أن العديد من السلع شهدت ارتفاعات في الأسعار دون أسباب، وبالتالى وجب على الحكومة تكثيف الرقابة على الأسواق، وزيادة الإتاحات من المنتجات في المنافذ الحكومية وبأسعار تنافسية لإعادة الاستقرار للسوق مرة أخرى.

المصرى اليوم

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