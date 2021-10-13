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آليات جديدة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية للطلاب بجامعة طنطا

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آليات جديدة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية للطلاب بجامعة طنطا آليات جديدة لاكتشاف وصقل المواهب الرياضية للطلاب بجامعة طنطا

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أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن هناك أولوية لدعم الانشطة الرياضية بكليات الجامعة موضحا انه تم اعداد آليات لإكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين طلاب الجامعة واعداد برامج لاستثمار طاقات شباب الجامعةوقدراتهم الواعدة وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات الرياضية وتمثيل الجامعة تمثيلاً مشرفاً في دورى الجامعات .

جاء ذلك خلال جولته بكلية التربية الرياضية بالجامعة يرافقه د.علاء حلويش عميد الكلية، حيث تفقد رئيس الجامعة المبنى التعليمى ٢ الجديد واشاد بالمبنى ووجه باستكمال جميع التجهيزات به وتزويده بوحدات تكييف وشاشات عرض كما تفقد ملاعب الكلية والقاعات العمليةو صالات المنازلات الكاراتيه والتايكوندو.

والتقى د.ذكى عدداً من الطلاب وحفزهم على ممارسة الرياضة والتميز في الرياضات التي تخصصوا في دراستها، كما شدد على حصولهم على لقاح . من خلال مركز التطعيم في الجامعة ومراعاة التباعد الاجتماعى وتجنب التجمعات والزحام والالتزام بارتداء الكمامات الطبية حفاظا على سلامتهم .

وأعرب الدكتور علاء حلويش عن سعادته بزيارة الدكتور محمود ذكي للكلية في بداية العام الدراسي الجديد والتى تعد دافعاً للطلاب نحو التميز، موضحاً سعادة الطلاب بتلك الزيارة وخصوصاً طلاب الفرقة الأولى أثناء معسكرهم للإعداد البدني الذي يعتبر مثالاً لتأهيل الطلاب وإعدادهم للكلية .

وأضاف أن الجامعة تدعم الكلية بكل الإمكانات المتاحة وأن رئيس الجامعة قد وجه بسرعة تلبية كافة احتياجات الكلية من أدوات حيث أشاد بما تم إنجازه بالكلية من تجهيز القاعات التدريسية والصالات الرياضية وجودة الخدمات المقدمة للطلاب .

وأوضح أن الكلية تعمل في إطار توجهات الدولة والجامعة في التحول الرقمي والألكتروني في المناهج والأعمال الإدارية بصورة متميزة وأن الكلية تسعى نحو الاستثمار الرياضي واستغلال الإمكانات البشرية والمادية في خدمة المجتمع كما نوه إلى اتجاه الكلية نحو توحيد زي الطلاب بشكل يواكب افضل التصميمات الرياضية لتظهر الكلية بشكل مميز .

وأكد حلويش أن الجامعة تشهد تطوراً ملحوظاً في كافة الأصعدة في ظل الجهد الرائع من الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وآخرها تدشين مستشفى 900900 ليعد صرح عالمي على أرض .

المصرى اليوم

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