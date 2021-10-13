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سفير فى كينيا: سيخوض مواجهة توسكر فى أجواء مثالية

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سفير مصر فى كينيا: الزمالك سيخوض مواجهة توسكر فى أجواء مثالية سفير فى كينيا: سيخوض مواجهة توسكر فى أجواء مثالية

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أكد خالد الأبيض، سفير في كينيا، أن المناخ في نيروبي التي تستضيف مباراة وتوسكر الكينى في الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا يوم السبت المقبل، مثالى للعب كرة القدم.

وقال السفير المصرى في تصريحات تليفزيونية: ننتظر وصول اللاعبين الدوليين للزمالك واكتمال البعثة والفريق خاض تدريب وهناك تدريب غداً، حتى هذه اللحظة الأمور تسير بشكل جيد وهناك زملاء من السفارة مخصصين لمتابعة متطلبات البعثة.

وواصل: لم نواجه مشاكل تذكر باستثناء بعض الأمور البسيطة مثل « كور الفريق لم تصل الأمس ولكن وصلت اليوم»، اليوم غيرنا ملعب التدريب بسبب وجود مباراة على الملعب الذي كان سيتدرب عليه الزمالك.

واختتم: الجو في نيروبي ربيع طول السنة تقريباً والسبت المقبل لن يشهد سقوط أمطار والحرارة العظمى بين 25 و26 ووقت المباراة الساعة الثالثة ستكون في حدود 24، ونسبة الرطوبة ليست مرتفعة جداً والجو مثالى للعب.

المصرى اليوم

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