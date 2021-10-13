ضبط 3122 نسخة لكتب دراسية خارجية مقلدة داخل مكتبة بالقاهرة

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، كميات من الكتب الدراسية الخارجية لبعض المواد المختلفة، بمكتبة في القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة، بالاتجار في الكتب التعليمية المقلدة والمنسوخة والمحظور تداولها وبيعها دون تصريح من الجهات المعنية، من خلال المكتبة ملكه بمنطقة الأزبكية، وقيامه بتخزين عدد كبير من الكتب تمهيداً لبيعها بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة والتقابل مع أمين المخزن، وبالتفتيش عثرت القوات على 941 نسخة من كتب تعليمية، و1270 نسخة من كتب تعليمية خاصة بإحدى الشركات، وبتطوير مناقشة أمين المخزن وإجراء التحريات تم تحديد مخزن تابع للمكتبة بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، وباصطحاب الأخير لمقر المخزن وبتفتيشه في حضوره تم ضبط 911 نسخة من كتب تعليمية خارجية وكتب تعليمية مقلدة ومنسوخة تابعة لإحدى الجهات الرسمية.

وبمواجهته بما أسفر عن الضبط والتفتيش اعترف أنه أمين المخزن، وأن المسؤول عن تلك المخالفات مالك المخزن.