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نقل ٨ حالات إلى المستشفى بعد حريق مهرجان الجونة السينمائي

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نقل ٨ حالات إلى المستشفى بعد حريق مهرجان الجونة السينمائي نقل ٨ حالات إلى المستشفى بعد حريق مهرجان الجونة السينمائي

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في الوقت الذي أكدت فيه إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي عدم وجود خسائر بشرية إو إصابات خلال حريق شب في مسرح البلازا المخصص لعقد حفلي افتتاح وختام المهرجان في بيان لها قبل قليل، أعلنت وزارة الصحة عن نقل ٨ حالات إلى مستشفى الجونة وهو الأقرب لموقع الحادث الذي اندلع صباح اليوم.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي عن إصابة ١٤ مواطناً باختناقات إثر نشوب حريق محدود بإحدى القاعات المخصصة لمهرجان الجونة السينمائي بمحافظة البحر الأحمر.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، أنه فور اندلاع الحريق تم الدفع بـ٢٠ سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحريق، لافتًا إلى نقل ٨ حالات إلى مستشفى الجونة وهو الأقرب لموقع الحادث حيث يتواجد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر لمتابعة الحالة الصحية للمصابين والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم، فيما قدمت الفرق الإسعافية والعيادات المتنقلة الخدمة الطبية لـ ٦ حالات بموقع الحريق، كانوا يعانون من اختناقات وإغماءات، وتماثلوا للشفاء وغادروا.
وأكد مجاهد تواجد فرق انتشار طبي سريع تضم فرقاً طبية من مديرية الشؤون الصحية والوزارة مزودة بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، بالإضافة إلى تمركز عيادات متنقلة تقدم كافة الخدمات الطبية والإسعافية، متواجدة ومتأهبة ضمن خطة التأمين الطبى للمهرجان، بموقع الحريق لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية لأي إصابات.
وشدد «مجاهد» على استعداد وجاهزية مستشفيات مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر بشكل عام، للتعامل مع كافة الطوارئ، فضلًا عن توافر كافة الفرق الطبية من مختلف التخصصات.
وأشار إلى أن سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية سيطرت على الحريق بشكل كامل وتواصل أعمال التبريد في موقع الحريق.

المصرى اليوم

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