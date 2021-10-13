جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة

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تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي من ضبط محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بصالة الوصول بالإدارة، تم الإشتباه في راكب أجنبي من أصل مصري قادم على رحلة الطائرة البريطانية القادمة من لندن، وراكب مصرى قادم على رحلة الطائرة الفرنسية القادمة من باريس .

وتم تشكيل لجنة من محمد جمال فرج مأمور الجمرك تحت إشراف أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول لتفتيش حقائبهما فتبين وجود 357 قرص مخدر ومطحنة خاصة بالمخدرات مع الراكب الأول، و350 قرص مخدر مع الراكب الثاني.

قرر أسامة محمد دياب مدير الجمرك مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 126 و127 لسنة 2021 ضد الراكبين بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين إلى النيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.