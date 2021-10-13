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أيمن حفنى يعود للمشاركة فى مران بعد غياب

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أيمن حفنى يعود للمشاركة فى مران الزمالك بعد غياب أيمن حفنى يعود للمشاركة فى مران بعد غياب

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عاد أيمن حفني صانع ألعاب فريق ، للمشاركة في تدريبات المستبعدين من رحلة كينيا، والتي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، تحت قيادة عمرو المطراوي إخصائي التأهيل ومحمد السيد إخصائي العلاج الطبيعي.

وشهدت الفترة الماضية غياب أيمن حفنى عن تدريبات الفريق بسبب مرض ابنته، والذى حال بينه وبين التواجد في المران بعد حصول على إذن من المدير الفنى للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأدى حفني الفقرة البدنية بصحبة مجموعة المستبعدين، وكذلك باقي فقرات المران الصباحي، وظهر أيمن حفني بشكل طيب وجاهزية خلال أداء التدريبات، استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة توسكر الكيني يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

المصرى اليوم

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