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الشناوي يبدأ برنامج التأهيل للتعافي من تمزق العضلة الخلفية

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الشناوي يبدأ برنامج التأهيل للتعافي من تمزق العضلة الخلفية الشناوي يبدأ برنامج التأهيل للتعافي من تمزق العضلة الخلفية

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خاض محمد الشناوي حارس مرمي النادى الاهلي والمنتخب الوطني أول برنامج تاهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به في مباراة أمام ليبيا بتمزق في العضلة الخلفية، وغادر المباراة لعدم القدرة على استكمالها.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي بالأهلي برنامج علاج الشناوي ومراحل تأهيل القائد من أجل العودة للملاعب في أسرع وقت ممكن، في ظل حاجة الفريق الأحمر لجهود قائده، لاسيما وأنه مقبل على تحديثات قوية سواء في دوري أبطال إفريقيا أو افتتاح مشواره ببطولة الدوري المصري التي يستهلها بمواجهة الإسماعيلي ثم البنك الأهلي والزمالك في لقاء القمة بالأسبوع الثالث للدوري.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد ‏الشناوي كابتن الفريق، أجرى أشعة سونار ورنين مغناطيسي اليوم، بعد وصول بعثة المنتخب ‏إلى القاهرة، وتبين وجود تمزق في العضلة الخلفية يحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين 4 ‏إلى 5 أسابيع.

المصرى اليوم

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