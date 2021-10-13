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افتتاح فصل للتعليم المجتمعي بالعريش

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افتتاح فصل للتعليم المجتمعي بالعريش افتتاح فصل للتعليم المجتمعي بالعريش

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افتتح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، اليوم، فصل التعليم المجتمعى الملحق بمدرسة الشهيد محمد على ماهر ( الصفا الإبتدائية ) سابقا بالعريش، حيث التقى بالدارسين والدارسات وناقش معهم مدى استفادتهم من الدراسة .

وأفادت سحر إمام حسن المشرف على فصل التعليم المجتمعى ، بأن عدد الطلبة والطالبات يبلغ ( 17 ) طالبا وطالبة .. مشيرة الى أن نسبة الحضور بلغت 94 % في اليوم الأول .

حضر الافتتاح الدكتور عبد المنعم مدير إدارة التعليم المجتمعى وفتحى خليل عاشور رئيس قسم يالتعليم المجتمعى ومحمد الليثى موجه التربية الفنية بإدارة التعليم المجتمعى وأشرف الشوربجى رئيس قسم بالتعليم المجتمعى بإدارة العريش التعليمية وعبد العزيز كريم رئيس قسم بإدارة التعليم المجتمعى بإدارة العريش التعليمية .

ومن جهة أخرى، قام وكيل الوزارة بمتابعة إنتظام سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد محمد على ماهر .. حيث حضر طابور الصباح وتابع الإذاعة المدرسية والعملية التعليمية بالمرور على الصفوف الدراسية المختلفة.

المصرى اليوم

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