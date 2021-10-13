تقدم خدمات طبية وعلاجية لـ1697 مواطن بقرية دير أبوحنس في ملوي بالمنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية دير أبوحنس، بمركز ملوي، خلال يومي 11 و12 أكتوبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1697 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

قال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء، 438 حالة جراحة و338 حالة أطفال و314 باطنة و 152 قلب و46 نساء و112 أسنان و119 جلدية و122 أنف وأذن و256 تنظيم أسرة، إلى جانب انه تم عمل 96 تحاليل مختلفة وعمل 24 حالة موجات صوتية وعمل 8 حالة رسم قلب و عمل 5 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 178 متردد، وتم إجراء خلع أسنان لـ 4 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 57 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 101 متردد.