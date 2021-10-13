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صحة القليوبية: توفير جهازين أشعة مقطعية لحميات طوخ وبنها

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صحة القليوبية: توفير جهازين أشعة مقطعية لحميات طوخ وبنها صحة القليوبية: توفير جهازين أشعة مقطعية لحميات طوخ وبنها

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تابع الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة حيث تفقد مستشفي حميات بنها، ومستشفي حميات طوخ لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم، وتابع أداء العمل ومؤشرات التردد عليها، وتم المرور على جميع أقسام المستشفي.

وقال وكيل الوزارة إنه قد تم توفير جهازين أشعة مقطعية حديث لكلا المستشفيين وذلك في إطار خطة التطوير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

واستمع وكيل الوزارة إلى المرضي وذويهم ومعرفة مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم، موجهاً مدير المستشفي بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم

وفي نهاية الجولة عقد وكيل الوزارة اجتماعا مع إدارة المستشفي، في حضور مدير إدارة المستشفيات بالمديرية ومدير إدارة الطوارئ بالمديرية تم خلاله مناقشة خطة العمل بالمستشفي وتطوير الخدمة الطبية بها والسلبيات والإيجابيات الموجودة، ووضع الحلول المناسبة لبعض المعوقات التي تؤثر على سير العمل كما وجه وكيل الوزارة بالمتابعة المستمرة للصيانة الدورية، وإصلاح أي أجهزة طبية معطلة، ومتابعة الغازات، ونسب الإستهلاك اليومي للأكسجين، وفقاً للحالات المرضية الموجودة بالأقسام الطبية الحرجة، وذلك للوصول إلى تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضي.

وكيل وزارة الصحة فى القليوبية يتفقد مستشفي حميات طوخ وبنها

المصرى اليوم

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