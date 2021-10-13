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ببطاريات الأرانب.. محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يطلقان مبادرة دعم الأسر الفقيرة

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ببطاريات الأرانب.. محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يطلقان مبادرة دعم الأسر الفقيرة ببطاريات الأرانب.. محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يطلقان مبادرة دعم الأسر الفقيرة

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شهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، المبادرة التي أطلقتها الجامعة لدعم الأسر الأكثر احتياجا بمركز شبين القناطر من خلال توزيع مشروع بطاريات تربية الأرانب على عدد من الأسر بقرية كفر شبين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أماني عباس عميد كلية الطب البيطري والدكتور محمد محفوظ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد المحافظ، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة، وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، مشيرا إلى أن مشروع بطاريات الأرانب يأتي في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية والتي تتم بالتوازي مع المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية التي تشهدها قرى مركز شبين القناطر ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشاد محافظ القليوبية خلال توزيع بطاريات المشروع بدور جامعة بنها في تنفيذ المبادرة الرئاسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية كونها نموذجا تقدمه للعالم في النهوض بالقرى الأكثر إحتياجاُ.

وأكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على تحقيق أهداف المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، ودعم الأسر الأكثر احتياجا بأليات وخطوات علمية مدروسة يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وأشار «سوسة» إلى أن الجامعة أطلقت مشروع تربية الأرانب في إطار دورها المجتمعي، مضيفا أنه تم تحديد الأسر المستحقة عن طريق مؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث قامت كلية الطب البيطري بمشتهر بالإشراف على تصنيع بطاريات الارانب بالاضافة إلى توفير الأعلاف الخاصة بالمشروع.

وأكد رئيس الجامعة، قيام عدد من الأساتذة المتخصصين في مجال تربية الأرانب بكلية الطب البيطري بتدريب أفراد الأسر الأكثر احتياجا والمستحقة للمشروع على آليات التربية والطرق الأولية للعلاج.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يطلقان مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجا ضمن حياة كريمة
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يطلقان مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجا ضمن حياة كريمة
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يطلقان مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجا ضمن حياة كريمة
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يطلقان مبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجا ضمن حياة كريمة

المصرى اليوم

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