ضبط 2 طن مواد خام وحلوي المولد مجهولة المصدر في حملات تموينية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة ، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار ترأس محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية، بالتنسيق مع مفتشي الرقابة حملة تموينية، أسفرت عن ضبط ٢٥ مخالفة ضد أصحاب مصانع الحلويات والهايبرات، وتم التحفظ على مايقرب من 2طن مواد خام وحلوي المولد النبوي الشريف معدة ومجهزة للبيع، بمراكز الزقازيق، وبلبيس، والعاشر من رمضان، وتم عرض المحاضر على النيابة العامة.