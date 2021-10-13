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وزارة الطاقة: الفرق الميدانية تضبط موقعاً مخالفاً لنظام التجارة بالمنتجات البترولية

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وزارة الطاقة: الفرق الميدانية تضبط موقعاً مخالفاً لنظام التجارة بالمنتجات البترولية وزارة الطاقة: الفرق الميدانية تضبط موقعاً مخالفاً لنظام التجارة بالمنتجات البترولية
حجزت أكثر من 600 طن من الديزل والمواد البترولية الأخرى وأغلقت الموقع

وزارة الطاقة: الفرق الميدانية تضبط موقعاً مخالفاً لنظام التجارة بالمنتجات البترولية

ضبطت الفرق الميدانية لوزارة الطاقة، بمساندة من الجهات الأمنية المعنية في مدينة الرياض، موقعاً مخالفاً لنظام التجارة بالمنتجات البترولية يعمل دون رخص نظامية.

وأوضحت الوزارة أنه من خلال إجراءات الاستدلال الأولية، وبعد اكتمال البحث والتحري، تبين أن الموقع اتُّخذ مقرّاً للاتجار بالوقود وإساءة استخدام المنتجات البترولية، في مخالفة صريحة لنظام التجارة بالمنتجات البترولية.

وبيّنت وزارة الطاقة أن الفرق الميدانية حجزت خلال عملية الضبط أكثر من 600 طن من الديزل والمواد البترولية الأخرى، وقد أغلق الموقع لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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