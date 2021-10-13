أخبار عاجلة

أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز -
دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق -
دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر -
دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

لحظة اشتعال النيران في القاعة الرئيسية لافتتاح مهرجان الجونة

Print
مواضيع متعلقة
عاش وحيدا ومات غريبا.. وفاة نور ابن ملك المواويل محمد عبد المطلب

عاش وحيدا ومات غريبا.. وفاة نور ابن ملك المواويل محمد عبد المطلب

اسطا بدرجة فنان.. تعلم العود بمعهد الموسيقى ليطرب زبائن ورشته لتصليح الكاوتش

اسطا بدرجة فنان.. تعلم العود بمعهد الموسيقى ليطرب زبائن ورشته لتصليح الكاوتش

كيف غيرت مبادرة حياة كريمة معيشة ملايين المصريين ؟ إشادات دولية بالمبادرة

كيف غيرت مبادرة حياة كريمة معيشة ملايين المصريين ؟ إشادات دولية بالمبادرة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة برق ورعد عنيفة الأيام المقبلة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض البلاد لموجة برق ورعد عنيفة الأيام المقبلة