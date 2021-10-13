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المقاولون العرب ينهى معسكر الإسكندرية ويستعد للشرقية فى انطلاق الدورى

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المقاولون العرب ينهى معسكر الإسكندرية ويستعد للشرقية فى انطلاق الدورى المقاولون العرب ينهى معسكر الإسكندرية ويستعد للشرقية فى انطلاق الدورى

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، معسكره في برج العرب بالإسكندرية استعدادا لانطلاق بطولة الدورى الممتاز المقرر لها يوم 25 أكتوبر الجاري، حيث أعلنت قرعه الدورى الجديد أمس، وأسفرت عن مواجهة المقاولون العرب للشرقية للدخان الصاعد حديثا للدورى الممتاز.

وضم المقاولون 9 صفقات صيفية استعدادا للموسم الجديد، وقال المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى اللاعب النيجيرى جون أوكلى وأحمد مجدى لاعب وادى دجلة.

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