سميح ساويرس يكشف سبب حريق مهرجان الجونة : ماس كهرباء خارج المسرح

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تفقد رجل الأعمال سميح ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي مسرح البلازا مكان افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة المقرر انطلاقها غدا.

وقال سميح سايروس في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه تم السيطرة على الحريق الذي نشب في ماس كهرباء في وحدات خارجية خارج المسرح، والحمد لله تم السيطرة على الأمر، ولم تتأثر تجهيزات المسرح وحفل الافتتاح، وهذا المكان الذي اندلع فيه الحريق مخصص لعقد حفل يعقب حفل الافتتاح.

وتابع: المسرح محصلش فيه حاجة، الحمد لله، وبدلا من أن نقيم الحفل من مكان عال سنقوم به في مكان أقل طولا، في إشارة غلى اندلاع النيران في اعمدة خارجية خارج المسرح.

وأكدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي أن مسرح البلازا الذي شب به حريق صباح اليوم، وهو مقر افتتاح الدورة الخامسة في حال جيدة ولم تصله النيران، وبثت إدارةا لمهرجان عدة صور من داخل المسرح تثبت عدم وصول النيران له وعدم وقوع أي خسائر له، لافتة إلى أن الحريق شب خارج مسرح البلازا مكان انعقاد حفل افتتاح وختام المهرجان.

وتفقدت إدارة المهرجان ورجل الأعمال سميح ساويرس مسرح البلازا، لبيان مدى استعداده لإقام حفل الختام المقرر غدا، وتعقد إدارة المهرجان في الرابعة عصر اليوم مؤتمر صحفي للكشف عن مزيد من تفاصيل تتعلق بانطلاق الدورة الخامسة.

وكان حريق كبير قد شب خارج مسرح البلازا المقرر أن ينعقد فيه افتتاح وختام المهرجان في دورته الخامسة التي تنطلق غدا.

وأعلنت إدارة المهرجان السيطرة على الحريق من قبل قوات الإطفاء المدني.