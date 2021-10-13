★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الزمالك، على نظيره التوفيقية، بنتيجة ٥٠/٦٠ في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر، ضمن منافسات الدور النهائي بمرحلة المباريات الفاصلة بالدرجة الأولى سيدات ببطولة المنطقة.

وحصد فريق سيدات الزمالك المركز الثالث ببطولة المنطقة، عقب الفوز على فريق التوفيقية.

ويستعد فريق سيدات الزمالك، لبدء منافسات مباريات عمومي الدوري بالموسم الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق سلة الزمالك من: مصطفى هدهود المدير الفني، وياسر عبدالعاطي مساعد، هبة أحمد حسنين إداري، إنجي هلال علاج طبيعي.