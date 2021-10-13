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الأهلي يُكرم فريق الطائرة صاحب الأرقام القياسية

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الأهلي يُكرم فريق الطائرة صاحب الأرقام القياسية الأهلي يُكرم فريق الطائرة صاحب الأرقام القياسية

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قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تكريم الفريق الأول للكرة الطائرة الذي حقق العديد من الإنجازات؛ سواء على الصعيد المحلي أو القاري، ودخول الفريق موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

يأتي هذا في إطار دعم مجلس الإدارة للفرق الرياضية بالنادي وتحفيزها على تحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات مع انطلاقة الموسم الجديد.

وكان مجلس الإدارة قد قام بتكريم الفريق الأول لكرة اليد بعد الفوز ببطولة كأس والبطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس، وكذلك الفريق الأول لكرة السلة بعد الفوز مؤخرًا بالبطولة العربية للأندية للمرة الأولى.

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