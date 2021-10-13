رئيس حى شرق شبرا الخيمة: زراعة 40 شجرة بمحور الفريق العصار

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أعلن اللواء خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة، عن تدشين مبادرة القضاء على الملوثات البصرية على الطرق وفى شوارع الحى، حيث تم القيام بعمل رصيف خرسانى وتجميل وزراعة أشجار أمام أرض البحوث على طريق الفريق العصار- مصر الجديده- بنها الحر.

يأتي ذلك بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالاستمرار في الحفاظ على جهود التطوير والتجميل والعنايه بالمسطحات الخضراء وإستكمال الأعمال في رفع مستوى الخدمات والقضاء على الملوثات البصريه

وقال رئيس حى شرق إنه تم القيام بالتعاون مع اداره الحدائق باعمال رفع كفاءه طريق محور الفريق العصار طريق مصر الجديده- بنها الحر امام أرض البحوث وذلك بزراعه نحو 40 شجرة من أشجار الزينه وذلك بعد صب رصيف خرسانى ورفع المخلفات للحفاظ على إعادة الوجة الحضارى والتحسين البيئى واضافه المظهر الجمالى، لافتا إلى أن الحي ينفذ خطة التطوير التي وضعتها المحافظة للمنطقة وفقا لرؤيتها وبعد دراستها جيدا، مؤكدا أن هناك أعمال تطوير مازالت تتم خلال هذه المرحلة في عدد من الشوارع.

وتابع رئيس الحى أعمال رفع التراكمات من نقاط وبؤر تجمع المخلفات حيث تم رفع ١٣٨٠ طن من أماكن طريق الفريق العصار كوبرى مسطرد وأمام الفرجانى وشارع الشعراوى وترعه الشابورى وسلامه بصيله ونادى بهتيم وحتى مساكن المرأه المعيله ومنطقه قصر ثقافه بهتيم حتى منطقه المرور مرورا بالفيلا وجامع الصوالحة وسور الشركه وجامع ابو الهنا ومعهد زوسر وملف زين ومنطقه بهتيم ابتداء من المركز الطبى مروراً بالمرجوشى وميدان بهتيم وحتى الطريق الدائرى وشارع ١٣٥ وشارع ترعه الاسماعيليه بعدد ٣ لودر و١٠ عربه ٢٠ طن و١٠ عربه ٩ طن ومكبس و٢ تريللا.

وأكد رئيس الحى بأنه جارى الاستمرار بتكثيف أعمال النظافة ورفع الأتربه لإحداث تغيير جذرى وحقيقى على أرض الواقع يشعر به المواطن.

تشجير محور العصار فى شبرا الخيمة

تشجير محور العصار فى شبرا الخيمة