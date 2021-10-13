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المعمل المركزى لمياه الشرب بسوهاج يحصل على الأيزو 17025

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المعمل المركزى لمياه الشرب بسوهاج يحصل على الأيزو 17025 المعمل المركزى لمياه الشرب بسوهاج يحصل على الأيزو 17025

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أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أن المعمل المركزى لمياه الشرب حصل على شهادة الاعتماد الدولية الأيزو 17025 للعام الثالث على التوالى وذلك بعد إجراء هيئة الإيجاك الاختبارات اللازمة لاعتماد 105 عنصر وكذلك وحدة رفع العينات والتقارير للتأكد من جودة المياه المنتجة بمحطات وشبكات مياه الشرب.

جدير بالذكر أن المعمل المركزى لمياه الشرب يضم معمل العضوية والذى يقوم بقياس المبيدات والمواد العضوية ومعمل الغير عضوية لقياس العناصر الثقيلة والفلزات وبعض العناصر الآخرى وأن المعمل المركزى يضم أحدث الأجهزة لقياس العناصر الثقيلة، وقياس المركبات وق وعدد من الأجهزة المساعدة وملحقات التشغيل لتحليل العديد من المؤشرات العضوية وغير العضوية لعينات مياه الشرب طبقاً لقرار وزير الصحة رقم 458 لسنة 2007 لتوفير كوب مياه نظيف للمواطنين بسوهاج.

المصرى اليوم

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