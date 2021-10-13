ضبط أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في حملات رقابية علي الصيدليات بالشرقية

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كثف جهاز حماية المستهلك بالشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من الحملات التفتيشية والرقابية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي، وذلك في إطار تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق، والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية، والتصدي لكافة صور الغش والإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 .

وقام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، بشن عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة، بالإشتراك مع مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، وإدارة التفتيش الصيدلي ،و الرقابة الإدارية، أسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محضر ضد صاحب صيدلية يدعي «م. ر. ع»، وصاحب صيدلية يدعي «م. ع. ا»، وذلك لحيازة أدوية ومستلزمات غير مسجلة بوزارة الصحة، ومهربة وممنوع تداولها داخل القطر المصرى، وأدوية في درجة حرارة غير مناسبة، وتم ضبط ٢١٧ صنف دواء منتهي الصلاحية، ومجهول المصدر وغير مسموح بتداوله في الأسواق، كما تم تحرير محضر ضد صاحب صيدلة يدعي «ا. ص»، وذلك لحيازة أدوية منتهية الصلاحية ومستلزمات صحية غير مسجلة صدر بشأنها منشور من وزارة الصحة بمنع التدوال، ولعدم تواجد الصيدلى وعدم نظافة المكان، وتم التحفظ على الأدويه غير الصالحة للإستهلاك الآدمي.

كما قام الجهاز بفحص الشكوى رقم 645671، وأسفرت عن تحرير محضر ضد مركز للتجميل وذلك لحيازة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم ضبط عدد 106 عبوة مستحضرات تجميل وجميعها منتهية الصلاحية، فضلاً عن تحرير ١١ محضر لمنشآت طبية ،وذلك لإدارة منشأة سبق وأن صدر لها قرار غلق إدارى، ولعدم تواجد المدير المسؤول، وحيازه أدوية محفوظة بغير درجة الحراة المناسبة، وعدم انتظام في صرف ادوية الجدول.