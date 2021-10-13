«المحامين» تدعو لإجتماع لجنة «المركزي للمحاسبات» 18 أكتوبر

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أعلنت نقابة المحامين، عن دعوة رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اللجنة الدائمة لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، والمشكلة طبقا لقرار النقيب الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2021، إلى الاجتماع يوم الثلاثاء، الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بالنقابة العامة.

وجاء بنص القرار: «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وبعد الإطلاع على قرارنا الصادر في 4 أغسطس، بتشكيل لجنة دائمة لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها، قررنا دعوة اللجنة للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر الجاري، في تمام الثانية عشرة ظهرًا بالنقابة العامة، ويتولى حسين الجمال، الأمين العام، اخطار أعضاء اللجنة، بموعد ومكان الاجتماع.

وكان «عطية»، أصدر في 4 أغسطس الماضي، قرارًا بتشكل لجنة دائمة برئاسته، وعضوية أمين الصندوق، والأمين العام، والأمين العام المساعد، إلى جانب المدير المالي للنقابة، لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها بشأن النقابة العامة والنقابات الفرعية بصفة عامة، وكذا الملاحظات المتعلقة بإعادة وضع وتحديث النظم واللوائح المالية الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.