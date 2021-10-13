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كوريا الجنوبية تشكل لجنة لوضع استراتيجية للتعايش مع كورونا على الأمد الطويل

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كوريا الجنوبية تشكل لجنة لوضع استراتيجية للتعايش مع كورونا على الأمد الطويل كوريا الجنوبية تشكل لجنة لوضع استراتيجية للتعايش مع كورونا على الأمد الطويل

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شكلت كوريا الجنوبية، أمس، لجنة لوضع استراتيجية بشأن كيفية التعايش مع كورونا على الأمد الطويل، بينما تسعى البلاد للتخلص من قيود الوباء تدريجيا ومعاودة فتح الاقتصاد وسط زيادة معدلات التطعيم.

وقالت وزارة الصحة الأسبوع الماضي إن تهدف تخفيف قيود كورونا للمواطنين الذين يمكنهم إثبات حصولهم على تطعيم كامل من الفيروس، بينما تشجع المرضى دون سن السبعين الذين لم تظهر عليهم أعراض أو ظهرت عليهم أعراض طفيفة على تلقي العلاج في المنزل، وفقا لوكالة يونهاب.

وذكرت الوزارة أن الحكومة ستركز أيضا على عدد حالات دخول المستشفى والوفيات وليس الإصابات اليومية، وستدرس عدم نشر عدد حالات الإصابة على أساس يومي.

وقال رئيس الوزراء كيم بو كيوم، في أول اجتماع للجنة اليوم، سيتم تحويل كورونا إلى مرض معد تحت السيطرة، وسنعيد المواطنين للحياة الطبيعية الكاملة، مضيفا أن السياسة الجديدة لن تلغي على الفور الإلزام بوضع الكمامة.

ولم تفرض كوريا الجنوبية إغلاقا كاملا على الإطلاق لكنها تطبق منذ يوليو أشد قيودها للتباعد الاجتماعي من خلال تقليص ساعات العمل في المطاعم وصالات الألعاب الرياضية المغلقة ووضع حد أقصى للتجمعات لأكثر من شخصين بعد السادسة مساء.

المصرى اليوم

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