أخبار عاجلة

أبو جبل يوجه صدمة قوية لبيراميدز -
دوري الأبطال المجموعة (3): فوز تاريخي برتغالي وسقوط ألماني غير مسبوق -
دوري الأبطال المجموعة (2): صلاح الهداف التاريخي للريدز في دوري الأبطال -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
أمطار وحرارة تصل لـ 18 درجة .. حالة الطقس من اليوم الأربعاء إلى الإثنين 25 أكتوبر -
دوري الأبطال المجموعة (1): رقم قياسي جزائري وميسي ينقذ باريس -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
«يوسف شاهين القادم» .. محمد دياب يساند المخرج عمر الزهيري في أزمة إتهام ريش بالإساءة لمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مشاورات بين والاتحاد الأوروبي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد

Print
مشاورات بين روسيا والاتحاد الأوروبي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا مشاورات بين والاتحاد الأوروبي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الأربعاء، أن والاتحاد الأوروبي يعقدان سلسلة من مشاورات الخبراء للاتفاق على المعايير الأساسية للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد المستجد.

وأكد الطرفان خلال اللقاء بتحديد الخطوات المشتركة، مشيرين إلى أن العمل على الاعتراف المتبادل بالشهادات يهدف إلى إزالة العوائق أمام تنقل المواطنين الروس في الاتحاد الأوروبي والعكس.

ويخضع اللقاح الروسي، «سبوتنيك V»، منذ 4 مارس الماضي، لإجراء فحص تدريجي في وكالة الأدوية الأوروبية.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد كورونا في أغسطس عام 2020، طوره مركز جاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسالة مؤثرة من مي كساب لأسرتها بعد إصابتها بفيروس كورونا

رسالة مؤثرة من مي كساب لأسرتها بعد إصابتها بفيروس كورونا

روسيا لاترى تهديدا لاختبار الصين أسلحة فرط صوتية : لم تتجاوز الالتزامات الدولية

روسيا لاترى تهديدا لاختبار الصين أسلحة فرط صوتية : لم تتجاوز الالتزامات الدولية

خلال دقائق.. السعوديون في روسيا بالتأشيرة الإلكترونية لأول مرة

خلال دقائق.. السعوديون في روسيا بالتأشيرة الإلكترونية لأول مرة

خلال دقائق.. السعوديون في روسيا بالتأشيرة الإلكترونية لأول مرة

خلال دقائق.. السعوديون في روسيا بالتأشيرة الإلكترونية لأول مرة