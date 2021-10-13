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أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا والاتحاد الأوروبي يعقدان سلسلة من مشاورات الخبراء للاتفاق على المعايير الأساسية للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد الطرفان خلال اللقاء بتحديد الخطوات المشتركة، مشيرين إلى أن العمل على الاعتراف المتبادل بالشهادات يهدف إلى إزالة العوائق أمام تنقل المواطنين الروس في الاتحاد الأوروبي والعكس.

ويخضع اللقاح الروسي، «سبوتنيك V»، منذ 4 مارس الماضي، لإجراء فحص تدريجي في وكالة الأدوية الأوروبية.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد كورونا في أغسطس عام 2020، طوره مركز جاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.