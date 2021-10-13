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لقطات من مسرح البلازا مقر افتتاح مهرجان الجونة بعد السيطرة على حريق بالقرب منه (صور)

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لقطات من مسرح البلازا مقر افتتاح مهرجان الجونة بعد السيطرة على حريق بالقرب منه (صور) لقطات من مسرح البلازا مقر افتتاح مهرجان الجونة بعد السيطرة على حريق بالقرب منه (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج

أكدت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي أن مسرح البلازا الذي شب به حريق صباح اليوم، وهو مقر افتتاح الدورة الخامسة في حال جيدة ولم تصله النيران، وبثت إدارةا لمهرجان عدة صور من داخل المسرح تثبت عدم وصول النيران له وعدم وقوع أي خسائر له، لافتة إلى أن الحريق شب خارج مسرح البلازا مكان انعقاد حفل افتتاح وختام المهرجان.

لقطات من مقر افتتاح الجونة بعد احتراقه
لقطات من مقر افتتاح الجونة بعد احتراقه

وتفقدت إدارة المهرجان ورجل الأعمال سميح ساويرس مسرح البلازا، لبيان مدى استعداده لإقام حفل الختام المقرر غدا .

لقطات من مقر افتتاح الجونة بعد احتراقه

وكان حريق كبير قد شب خارج مسرح البلازا المقرر أن ينعقد فيه افتتاح وختام المهرجان في دورته الخامسة التي تنطلق غدا.

لقطات من مقر افتتاح الجونة بعد احتراقه

وأعلنت إدارة المهرجان السيطرة على الحريق من قبل قوات الإطفاء المدني.

لقطات من مقر افتتاح الجونة بعد احتراقه

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