الأمم المتحدة: جائحة كورونا دفعت أكثر من 100 مليون إلى الفقر

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن جائحة كورونا دفعت أكثر من 100 مليون شخص حول العالم إلى هاوية الفقر، وخلفت نحو 4 مليارات آخرين بدون تأمين اجتماعي أو رعاية صحية أو دخل.

وأضاف جوتيريش في كلمة أمام لجنة تابعة لصندوق النقد الدولي أن التضامن العالمي غير موجود عمليا، وأن من يعيشون في الدول المبتلاة بالنزاعات وكذلك البلدان الفقيرة هم الأكثر معاناة.

وتابع أن عدم المساواة في الحصول على اللقاحات هو نقص أخلاقي يؤدي في العالم إلى ملايين الوفيات ويطيل أمد التباطؤ الاقتصادي الذي قد يكلف تريليونات الدولارات، ويصيب الدول الأكثر فقرا بأكبر الأضرار، لافتا إلى أن المؤشرات التي تظهر أن العالم يشهد انتعاشا اقتصاديا كبيرا، لا توضح التباين الكبير بين الدول الغنية والدول الفقيرة وأقلها نموا«، وفقا لما نقلته«أسوشيتد برس».