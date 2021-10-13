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جائزة الإبداع للدكتور قاري بعد عملية نادرة بـ"تخصصي جدة"

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جائزة الإبداع للدكتور قاري بعد عملية نادرة بـ"تخصصي جدة" جائزة الإبداع للدكتور قاري بعد عملية نادرة بـ"تخصصي جدة"
تعكس مدى تطور الخدمات الصحية التخصصية في المملكة

جائزة الإبداع للدكتور قاري بعد عملية نادرة بـ

تَسلم الدكتور عبدالرحيم قاري استشاري أمراض النساء والولادة في تخصصي جدة، جائزة الإبداع في دورتها الرابعة عن عملية نادرة لإعادة تكوين مهبلي لفتاة سعودية في فئة (الإبداع وجودة الحياة)؛ وذلك في حفل أقيم برعاية سمو الأمير سعود بن عبدالله آل سعود مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة؛ وذلك في مركز الملك فهد للبحوث الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز، وحضر الحفل الدكتور يوسف السيد المدير التنفيذي للشؤون السريرية في "تخصصي جدة"، وتم استلام الجائزة لتضاف إلى بقية شهادات وجوائز الإبداع العالمية والمحلية في تخصصي جدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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