عمرها 33 عامًا.. مكتبة الملك فهد الوطنية تنشر صورًا نادرة لخادم الحرمين

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خلال زيارته لتفقد مشروع مبنى المكتبة عام 1988م حينما كان أميرًا للرياض

نشرت مكتبة الملك فهد الوطنية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أثناء زيارته الشخصية للمكتبة حينما كان أمير منطقة الرياض والمشرف العام على المكتبة لتفقد أعمال مشروع مبنى المكتبة عام 1988م/ 1409.

يُذكر أن مكتبة الملك فهد الوطنية، تهدف إلى اقتناء الإنتاج الفكري، وتنظيمه، وضبطه، وتوثيقه، والتعريف به ونشره، وقد تم الإعلان عن إنشائها عام 1983 بمبادرة من أهالي مدينة الرياض، وبدأ تنفيذ المشروع عام 1986؛ لتصبح منارة معرفية لجمهور عريض من المثقفين والمهتمين، وتسهم في إغناء المحتوى الرقمي الفكري والأدبي محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.