غلق 3 ورش ملابس بدون ترخيص بشبرا الخيمة (صور)

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ضبطت الأجهزة التنفيذية، بحى شرق شبرا الخيمة، 3 ورش لتصنيع الملابس الجاهزة بدون ترخيص، خلال حملة شنتها أجهزة الحى للتفتيش والرقابه على المنشأت الصناعيه داخل التكتلات السكنيه ومراجعه التراخيص.

قال اللواء خلاد فوزى، رئيس الحى، إن الحملة التفتيش على على المنشآت الصناعية والورش بمنطقه الكابلات وذلك للتفتيش على التراخيص من عدمها ومدى تطبيق المعايير طبقا لقانون البيئة واشتراطات الامن الصناعى والموجوده داخل التكتلات السكنية.

وأسفرت الحمله عن ضبط ٣ ورش لتصنيع الملابس تدار بدون تراخيص ومخالفة للإشتراطات البيئية وعدم الإلتزام بالإحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئه وعدم وجود سجل بيئى وخطة دفاع مدنى لمواجهه الحرائق وعدم الإلتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفى السياق نفسه، تصدت الأجهزة التنفيذية بالحى لظاهرة الاشغالات والمخالفات التي تعوق الطريق العام وحركه الماره واستغلال مساحات دون الحصول على التراخيص اللازمه والتي تخالف قوانين الاشغال العام وتقوم باستغلال الطريق العام وأماكن عبور المشاه حيث تم القيام بحملة اسفرت عن رفع الإشغالات لمقاهى بشارع الشعراوى الجديد كما تم مصادره ٢٣ شيشه لمخالفه قرارات منع تقديمها وضبط ومصادره إشغالات لمحل عصائر دون الحصول على التراخيص اللازمه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ضبط 3 ورش ملابس مخالفة فى شبرا الخيمة

ضبط 3 ورش ملابس مخالفة فى شبرا الخيمة