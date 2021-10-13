حصاد 175.9 ألف فدان من محصول الأرز في الشرقية

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من حصاد 175 ألف و 910 فدان منزرع بمحصول الأرز، بنسبة تخطت 82% بالإضافة إلى كبس وتجميع 170 ألف 403 طن قش أرز منذ بدء موسم الحصاد، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة بمحصول الأرز هذا العام بلغت 212 ألف و 47 فدان بنطاق دائرة المحافظة.

أكد محافظ الشرقية على الجهات المعنية بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء موسم حصاد الأرز، وتجهيز المخازن ومراكز التجميع لضمان الحفاظ على جودة المحصول، باعتباره ثروة زراعية وقومية هامة، مشدداً على بذل الجهود اللازمة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمحاربة الحرق المكشوف لقش الأرز، وتعظيم سبل الاستفادة منه ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وأشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه تم تجهيز 79 نقطة تجميع بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى 88 موقع جديد لإستلام وكبس قش الأرز، حيث بلغ إجمالي ما تم كبسة وتجميعه حتي الآن بنقاط التجميع ومواقع الحصاد 170 ألف و 403 طن قش أرز ، وتم الإنتهاء من فرم 99 ألف و630 طن وتشوين 81 ألف و762 طن قش أرز ، بالإضافة إلي الإستفادة 25طن مخلفات زراعية بتحويلهم إلى كومات أسمدة عضوية وعلف يوريا ، لافتاً إلي أنه تم تحرير 45 محضر حرق قش أرز للمزارعين المخالفين، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة حصاد محصول الأرز هذا العام ، والعمل على مواجهة ظاهرة السحابة السوداء من خلال توعية المزارعين بمدي خطورتها وأثرها على صحة الإنسان والبيئة، وكونها إهداراً لأحد مصادر الثروة التي يمكن الاستفادة منها كعلف للماشية في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف مؤكدا أنه تم توفير المعدات اللازمة لنقل وفرم وكبس المخلفات الزراعية وتوزيع المكابس الخاصة بكبس قش الأرز على مراكز التجميع بنطاق المحافظة، والتأكد من سلامة تشغيلها.

وأضاف أنه منذ بدء موسم زراعة الأرز، قامت إدارة الارشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ 149 ندوة توعوية للمزارعين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتعريفهم بالطرق الحديثة لزراعة الأرز بهدف تحقيق اعلي إنتاجية له وكذلك طرق تدوير قش الأرز، وتعظيم الاستفادة منه من خلال تحويله إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية