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غلق وتشميع 46 محلاً تجاريًا بمول «دار » لممارستها لأنشطة بدون استخراج رخص

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غلق وتشميع 46 محلاً تجاريًا بمول «دار مصر» لممارستها لأنشطة بدون استخراج رخص غلق وتشميع 46 محلاً تجاريًا بمول «دار » لممارستها لأنشطة بدون استخراج رخص

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شنّت إدارات التنمية والأمن وشرطة التعمير، حملة مكبرة، بالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة، لتنفيذ قرارات غلق وتشميع لعدد 46 محلا تجاريا بمول دار بالسكنية السابعة عشر لممارستها أنشطة مختلفة بدون إستخراج رخص تشغيل من الجهاز، كما قامت شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربى ورفع العداد عن العين المخالفة.

وقد شدد سيادته على ضرورة تقنين أوضاع السادة المواطنين أصحاب المحلات التجارية المختلفة لكى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون، كما أعطى سيادته تعليمات مباشرة لجميع الإدارات بالمتابعة الدورية لضبط المخالفات بالمدينة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

المصرى اليوم

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