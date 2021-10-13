«المحامين»: مساعد وزير العدل يعلن عن إتاحة التقاضي عن بعد في المحكمة الاقتصادية

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أعلنت نقابة المحامين عن تلقي رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خطاب من المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بشأن نظام التقاضي الإلكتروني عن بعد بالمحاكم الاقتصادية، داعيًا المحامين للاستفادة بكافة الخدمات المتاحة على الموقع الإلكتروني للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية.

ووجّه نقيب المحامين، بنشر الخطاب وما تضمنه من تفاصيل مهمة في نظام التقاضي الإلكتروني، عن بعد بالمحاكم الاقتصادية، عبر موقع نقابة المحامين يوميا لمدة أسبوع لإعلام الأعضاء من المحامين به.

وجاء بنص الخطاب: «في إطار رؤية مصر 2020، وانطلاقًا من الدور المحوري للقضاء الاقتصادي، في تحقيق التنمية الشاملة واضطلاع المحاكم الاقتصادية بتوفير مناخ آمن للاستثمار المحلي والأجنبي، ومن هذا المنطلق، وفي إطار سعي وزارة العدل لتقديم أحدث الخدمات القضائية الالكترونية، فقد أطلق المستشار عمر مروان، وزير العدل، نظام التقاضي الالكتروني من بعد بالمحاكم الاقتصادية».

وأضاف: «ونتشرف أن ندعو جميع المحامين للاستفادة بكافة الخدمات المتاحة حاليًا على الموقع الالكتروني، للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية، ومنها إقامة الدعوى، وسداد رسومها، ورفع مستنداتها، وحضور جلساتها الافتراضية، وحتى تمام الفصل فيها مع إمكانية استئناف الأحكام عن بعد».