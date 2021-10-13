محافظ الغربية يشهد اصطفاف المعدات استعداداً لموسم الأمطار

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شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيةاصطفاف معدات حي أول وثان طنطا ومركز ومدينة طنطا، بإجمالي 156 معدة وذلك في إطار إستعدادت محافظة الغربية لموسم الأمطار.

حيث تم اصطفاف المعدات بجوار كوبري جيهان وتم تفقد جميع المعدات وتم تنفيذ محاكاه لتصريف المياه بطريق عدلي منصور ونفق سعد زغلول ونفق القرشي، وشدد المحافظ على جاهزية المعدات وتسليك بلوعات الأمطار للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد الأماكن المخصصة للإيواء بمدرسة التربية الفكرية بالجلاء حيث وأماكن الإقامة، حيث صرح الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأن عدد الأسره المتاحة هو 290 سرير وجاهزين لتحضير 1500 وجبة يومياُ عن طريق العاملين بالمدرسة الفندقية.

جاء ذلك بحضور المحاسب حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا والأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذ أحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، الأستاذة أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعى وممثلي شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.