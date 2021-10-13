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إزالة 93 حالة تعدٍ ضمن الموجة الـ18 في الشرقية

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إزالة 93 حالة تعدٍ ضمن الموجة الـ18 في الشرقية إزالة 93 حالة تعدٍ ضمن الموجة الـ18 في الشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ١٨ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن إزالة ٩٣ حالة تعدٍ على مساحة ٧ آلاف و٧٣ متر مباني، و١٠٣ أفدنة و٢٣ قيراطا، خلال الموجة ١٨ لإزالة التعديات المخالفة بنطاق المحافظة.

أوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة ٥٩ حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمساحة ٧ آلاف و٧٣ متر مباني، وإزالة ٣٤ حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة ١٠٣ أفدنة و٢٣ قيراطا و٢٠ سهما، بمراكز «أبوكبير- بلبيس- كفر صقر- الإبراهيمية- الحسينية- فاقوس- أولاد صقر- ههيا- منيا القمح»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

المصرى اليوم

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